В Анкаре заявили о подготовке с ООН ряда решений по доставке продовольствия

Возобновится ли черноморская зерновая инициатива?

Турция и ООН разрабатывают решения по доставке продовольствия нуждающимся странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре, участвующий в переговорах.

«Со стороны ООН в координации с нами готовятся ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах. Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне», — говорится в сообщении.

При этом Турция взаимодействует с Россией. Что же касается возобновления черноморской зерновой инициативы в ее первоначальном виде, то в Анкаре назвали этот процесс очень сложным при условии продолжения боевых действий. При этом Турция опускать руки не собирается.

РФ приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля прошлого года. Соглашение, действовавшее с мая 2022 года, неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы Минфинов и Центральных банков стран «Большой семерки» попросили Россию вернуться в «зерновую сделку».