В Анкаре заявили о подготовке с ООН ряда решений по доставке продовольствия

|
Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Турция и ООН при взаимодействии с РФ готовят решения по доставке продовольствия

В Анкаре заявили о подготовке с ООН ряда решений по доставке продовольствия

Фото: www.globallookpress.com / Hans Lippert

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Возобновится ли черноморская зерновая инициатива?

Турция и ООН разрабатывают решения по доставке продовольствия нуждающимся странам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре, участвующий в переговорах.

«Со стороны ООН в координации с нами готовятся ряд предложений для того, чтобы решить проблему продовольствия в нуждающихся странах. Время от времени ведутся переговоры, согласования на техническом уровне», — говорится в сообщении.

При этом Турция взаимодействует с Россией. Что же касается возобновления черноморской зерновой инициативы в ее первоначальном виде, то в Анкаре назвали этот процесс очень сложным при условии продолжения боевых действий. При этом Турция опускать руки не собирается.

РФ приостановила свое участие в черноморской зерновой инициативе 18 июля прошлого года. Соглашение, действовавшее с мая 2022 года, неоднократно продлевалось, однако условия российской стороны соблюдены не были.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы Минфинов и Центральных банков стран «Большой семерки» попросили Россию вернуться в «зерновую сделку».

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.40
0.71 98.98
-0.21
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

10:17
Стал настоящим Гигачадом: как изменился Владимир Кузьмин
9:56
В Анкаре заявили о подготовке с ООН ряда решений по доставке продовольствия
9:47
«Старая концепция»: в МИД РФ назвали тайную встречу по Украине пиаром Зеленского
9:41
«Ночной кошмар»: ВСУ предупредили о модернизированном российском оружии
9:40
Сказка продолжается: дети российских бойцов посетили ледовое шоу «Снежная королева»
9:39
Медкарта Остина: в Белом Доме высказались о диагнозе главы Пентагона

Сейчас читают

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
Нумеролог: «Люди, у которых в 2024 году агрессия будет превалировать над любовью, сильно пострадают»
Психолог объяснил родителям, как правильно наказывать детей
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса