Более тонны кокаина нашли таможенники Петербурга в контейнере из Никарагуа

Таможенники нашли более тонны кокаина в контейнере, прибывшем из Никарагуа в Большой порт Санкт-Петербурга. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила в своем Telegram-канале.

Сотрудники службы совместно с ФСБ изъяли наркотики. Стоимость контрабанды оценили в 11 миллиардов рублей.

Отмечается, что брикеты с запрещенным наполнением были спрятаны в верхней части грузового модуля. В общей сложности было изъято 1000 брикетов. Белый порошок отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В конце декабря 2023 года таможенники в одном из портов Северной столицы нашли более 100 килограммов кокаина, который был спрятан в технологических полостях контейнеров для перевозки бананов. Известно, что суда с запрещенным грузом прибыли из Бельгии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве задержали двоих россиян за попытку вывезти 673 киллограмма кокаина в Европу.