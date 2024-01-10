Более тонны кокаина нашли таможенники Петербурга в контейнере из Никарагуа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 21 0

Контрабанду изъяли в порту Северной столицы.

Фото, видео: Telegram / ФТС России / customs_rf; ФТС России; 5-tv.ru

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Таможенники нашли более тонны кокаина в контейнере, прибывшем из Никарагуа в Большой порт Санкт-Петербурга. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила в своем Telegram-канале.

Сотрудники службы совместно с ФСБ изъяли наркотики. Стоимость контрабанды оценили в 11 миллиардов рублей.

Отмечается, что брикеты с запрещенным наполнением были спрятаны в верхней части грузового модуля. В общей сложности было изъято 1000 брикетов. Белый порошок отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В конце декабря 2023 года таможенники в одном из портов Северной столицы нашли более 100 килограммов кокаина, который был спрятан в технологических полостях контейнеров для перевозки бананов. Известно, что суда с запрещенным грузом прибыли из Бельгии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве задержали двоих россиян за попытку вывезти 673 киллограмма кокаина в Европу.

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