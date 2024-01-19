«Говорящая тошниловка»: Киреев рассказал, как работал зазывалой в шаурмичных

Выпускник «Фабрики звезд» поделился воспоминаниями о юности в родной Алуште.

Певец, выпускник третьего сезона «Фабрики звезд» Александр Киреев в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко рассказал о том, как зарабатывал в юные годы, в том числе зазывал клиентов в шаурмичные на набережной своей родной Алушты.

«Я как вспомню свой график, когда мне было 14 лет, — это поражает. С утра я шел работать оператором фотомашины, которые тогда только появились. Нужно было вставлять туда пленку, знать, что нажать, какую химию залить. Я этому быстро научился», — вспоминает Киреев.

После шести вечера юноша отправлялся на городскую набережную, где находилось его второе место работы — крутящийся аттракцион, прозванный в народе «тошниловкой» за то, что на нем людям часто становилось плохо.

«Она до меня была просто тошниловкой, а со мной стала говорящей тошниловкой, потому что я как „эм-си“ начал там работать. Я общался с людьми, спрашивал, как они себя чувствуют, подмечал, кому из них уже не очень хорошо, и сейчас будет „фонтан“. И это было настолько весело, что ко мне начали приходить „рекламодатели“ из шаурмичных и просить меня объявить на всю набережную: „Саша, скажи, что у нас самый вкусный шаурма“», — со смехом рассказал Киреев.

Отработав на аттракционе до десяти часов вечера, будущий артист с друзьями бежал на дискотеку, где «зажигал» до трех-четырех утра, а потом еще гулял с девушкой.

«Часов в шесть утра я ложился спать, а к девяти-десяти уже шел делать фотографии. И так все лето. Откуда брались силы и прекрасный внешний вид с утра, непонятно», — удивляется Киреев.

Полное интервью с Александром Киреевым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему большинство российских артистов, по словам Александра Киреева, не могут обойтись без продюсера и менеджера.