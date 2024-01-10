«Пример силы воли!» — Песков о фигуристе Костомарове

|
Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Песков: Роман Костомаров — пример абсолютной силы воли

«Пример силы воли!» — Песков о фигуристе Костомарове

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

На днях стало известно об еще одной операции, которую будут проводить спортсмену.

Российский фигурист Роман Костомаров является примером абсолютной силы воли. Такое заявление в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Является ли Костомаров примером? Конечно! Это пример абсолютной силы воли! Пример важный для многих ребят сейчас!» — сказал он.

Роман Костомаров назван спортсменом 2023 года

Костомаров был госпитализирован в начале января 2023 года с пневмонией. В больнице его состояние стремительно ухудшалось, вскоре его ввели в состояние медикаментозной комы, продолжая лечение, а затем подключали к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Из-за проблем с кровообращением у спортсмена развился сепсис, воспаление привело к необходимости ампутировать конечности.

В конце декабря Костомаров впервые встал на коньки после ампутациии. Он доказал, что с помощью силы воли можно преодолеть любые преграды. Фигурист уверен: без поддержки близких он бы не справился с бедой, которая с ним произошла. Только благодаря их любви Роман Костомаров снова может радоваться жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костомаров сделает пластическую операцию на руке для подготовки протеза.

-11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
90.40
0.71 98.98
-0.21
Денежный магнит: 4 знака зодиака получат невероятный финансовый успех в 2...

Последние новости

16:12
«Устойчивость к санкциям»: на Западе удивлены рекордной нефтедобычей в России
16:11
Новые Кулибины: что бойцы армии России делают с трофеями в зоне СВО
15:54
«Встанет вопрос о существовании»: во сколько миру обойдется конфликт на Тайване
15:51
В небе над Воронежской областью сбит беспилотник
15:49
Йеменские хуситы атаковали американский корабль из-за поддержки Израиля
15:36
Финляндия планирует продлить закрытие границы с Россией еще на месяц

Сейчас читают

Более полутора лет Киев не может заработать на «пророссийских» АЗС
«Подлый карьерист»: Вячеслав Макаров рассказал о темной стороне своей личности
«Увы и к сожалению»: в чем различия ишемического и геморрагического инсультов
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса