Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе

Происходящее в Красном море является ничем иным как проекцией насилия в секторе Газа. Такое мнение выразил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля», — указал он.

Небензя указал, что в ближневосточном регионе разочарованы тем, что все это время покрывающие действия Израиля США «закрывают рот» остальным членам Совбеза и не дают принять резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.

В Красном море заметно накаляется обстановка. США объявили о начале там международной операции под названием «Стражи Процветания». Кроме того, страны Евросоюза приняли решение к ней присоединиться. Основной целью названа защита торговых судов от нападений йеменских хуситов.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что информации Sky News Arabia там произошло «ожесточенные столкновения» между США и хуситами.