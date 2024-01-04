Небензя назвал ситуацию в Красном море проекцией происходящего в Газе

Обстановка в регионе накалилась после обострения палестино-израильского конфликта. Чем все может закончиться?
Фото: Reuters / HOUTHI MILITARY MEDIA
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Происходящее в Красном море является ничем иным как проекцией насилия в секторе Газа. Такое мнение выразил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море — прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля», — указал он.
Небензя указал, что в ближневосточном регионе разочарованы тем, что все это время покрывающие действия Израиля США «закрывают рот» остальным членам Совбеза и не дают принять резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа.
В Красном море заметно накаляется обстановка. США объявили о начале там международной операции под названием «Стражи Процветания». Кроме того, страны Евросоюза приняли решение к ней присоединиться. Основной целью названа защита торговых судов от нападений йеменских хуситов.
После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что информации Sky News Arabia там произошло «ожесточенные столкновения» между США и хуситами.
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