Первая телетрансляция «Спортлото» состоялась 50 лет назад

Зато можно выиграть миллиард — испытать удачу может каждый, купив лотерейный билет. Кстати, первая телетрансляция розыгрышей «Спортлото» произошла ровно полвека назад.

И сейчас программа — в числе самых рейтинговых: ее смотрят всей семьей и это уже традиция для миллионов россиян. Каков шанс выиграть главный приз, и кто уже вытянул счастливый билет, узнала корреспондент «Известий» Елена Хмура.

— Вот мой выигрышный билет. Счастливые числа — 7,17, 18, 20, 27. Дополнительно 3.

Вот тот самый счастливый билет «Спортлото», который сделал Алексея Баранова из Москвы миллионером. Говорит, в лотерее он участвует регулярно. Небольшие суммы выигрывал много раз и поэтому верил, что однажды ему крупно повезет.

«Этот билет я купил, когда ехал. <…> В приложении (приобрел — Прим. ред.). И вот домой я пришел, разблокировал телефон, а там семь миллионов», — сказал он.

Таких россиян, кому улыбнулась удача, как Алексею, уже несколько поколений. Лотерея «Спортлото» появилась еще в семидесятых.

А когда розыгрыши начали транслировать по телевидению, эта игра стала всенародно любимой. 10 января 1974 года, ровно 50 лет назад, состоялась первая трансляция розыгрыша из студии Центрального телевидения.

Отчисления с нее помогли на четверть профинансировать «Олимпиаду-80». Интрига — заранее неизвестно, какой шар в прямом эфире выпадет из машины-лототрона.

И честность — за розыгрышами следили известные спортсмены. Но не только это сделало «Спортлото» в СССР чрезвычайно популярным.

Выигрыши доходили до десяти тысяч рублей — можно было купить автомобиль. А лозунг «Выигрываете вы — выигрывает спорт» актуален и сегодня.

«Как и в советское время, отчисления от продажи лотерей идут на развитие и поддержку спорта в нашей стране. Так, например, объем целевых отчислений от лотерейной деятельности „Столото“ в поддержку спорта превысил уже 20,5 миллиарда рублей, а общие отчисления и сборы в бюджет разных уровней Российской Федерации, включая целевые отчисления, уже превысил 45 миллиардов рублей», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Больше 80 миллиардов рублей — столько выиграли участники уже современного «Спортлото». Причем, сейчас это уже не единственная государственная лотерея.

Игр стало больше, но все они продолжают традиции, проверенные временем. А трансляции проходят не только по телевидению, но еще и в интернете.

Это сердце лотерейного центра «Столото». Как и полвека назад, выигрышную комбинацию формирует лототрон.

Конечно, их конструкция изменилась: сейчас они включаются автоматически, а результаты обрабатывает компьютер. Но принцип все тот же: какой шар с номером в случайном порядке попадет в желоб, тот и выиграл.

Сотрудники лотерейного центра говорят: для многих россиян лотерея — это не только шанс выиграть, но и просто любимая игра для интересного досуга. Причем билеты покупают не только себе, но и в подарок близким.

«У нас очень много постоянных клиентов, которые приходят каждую неделю за билетами. В воскресенье на розыгрыши, и также моментальные лотереи. <…> Всегда искренне желаем удачи, чтобы каждый участник выигрывал хочется», — говорит менеджер по работе с клиентами Ирина Коновалова.

«Чудеса, удача, верим! <…> Надеемся, что повезет», — сказала участница лотереи Анастасия Егорова.

Самый желанный приз — «Новогодний миллиард» от «Русского лото» — в первый день этого года выиграл житель Тюмени. Именно в праздники лотерейные билеты покупают чаще всего.

Как объясняют сами участники — это поднимает настроение. Ведь каждый потраченный рубль, даже если не приносит игроку приз, идет на развитие социальной сферы и спорта — то есть на пользу всем.