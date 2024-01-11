«Советовали забыть ее»: Успенская вспомнила о тяжелой реабилитации дочери

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Успенской советовали забыть дочь после страшной аварии с ее участием

«Советовали забыть ее»: Успенская вспомнила о тяжелой реабилитации дочери

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица после страшной аварии, произошедшей с ее дочкой, доказала наследнице — ради нее она готова на все!

Певица Любовь Успенская рассказала, как она переживала тяжелую реабилитацию дочери Татьяны после страшной аварии. Наследница знаменитости угодила в ДТП с автобусом и велосипедом в 2018-м. в результате этого получила травму головы и потеряла часть зубов. Ошарашенная случившимся Успенская нашла дочери лучших врачей в Швейцарии: медики делали все возможное, чтобы поставить пациентку на ноги.

Пережитое потрясение оставило глубокий след на психическом состоянии Татьяны. Девушка сбрила волосы, а позже и вовсе пустилась во все тяжкие: Плаксина начала употреблять наркотики и уходить из дома.

«Я понимала, что на тот момент моя дочь не осознавала, что говорит и делает. Понимала, что никогда не откажусь от дочери. Я очень любила и люблю Таню. Она — мое дитя. Я воспитывала ее в любви, в заботе, дала ей хорошее образование и ради нее готова отдать все на свете. Сколько ее выздоровление стоило мне сил, денег и нервов», — вспомнила артистка в интервью изданию «Мослента».

При этом находились и те, кто буквально призывал Успенскую не тратить силы и нервы на случившееся, а просто забыть о дочке и дальше жить, будто ничего и не было. Но артистка не сдалась! Она вернула к жизни наследницу и помогла ей обрести популярность.

«Наладить отношения с моей дочкой было очень тяжким трудом. Если бы я прислушивалась к советам так называемых „доброжелателей“ — „забудь свою дочь“, „живи своей жизнью“ — то свою дочь не спасла бы. Сегодня мы избавились от всех негодяев, которые когда-то нас окружали», — подытожила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто подал в суд на Любовь Успенскую.

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