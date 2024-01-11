Суд выдворил из РФ лидера группы «Пасош» Мартича за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы постановил выдворить из России основателя группы «Пасош» Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Административный протокол на музыканта был составлен по статье ч. 2 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров». Кроме того, Мартича оштрафовали на 20 тысяч рублей.

К слову, музыкант родился в 1993 году в Белграде. В 1997-м переехал вместе с родителями в Россию, позже вернулся обратно. А возрасте девяти лет вновь вернулся в Россию, где приобрел известность благодаря созданию групп «Озера» и «Пасош».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солиста группы «Щенки» арестовали на десять суток за выступление в одном носке на голое тело.

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