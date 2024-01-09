Солиста группы «Щенки» арестовали на десять суток
Сегодня Максим Тесли, выступивший в Санкт-Петербурге в одном носке на причинном месте, был задержан в аэропорту Пулково.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Wüstneck; 5-tv.ru
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Солиста группы «Щенки» Максима Тесли арестовали на десять суток. Об этом стало известно 5-tv.ru.
Сегодня Максим Тесли, выступивший в Санкт-Петербурге в одном носке на причинном месте, был задержан в аэропорту Пулково. Правоохранители проверяют его действия на наличие административных правонарушений.
Музыканта подозревают в подражании рэперу Vacio с печально известной «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.
Ранее 5-tv.ru рассказал подробности задержания музыканта.
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