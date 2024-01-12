🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. 12 января —сегодняшний день будет заряжен ленью. Встать с постели станет особенно трудно, но нельзя поддаваться прокрастинации. Судьба будет подталкивать нас к важным разговорам.

♈ Овны

Вы хотите общаться, весело проводить время, но некоторые люди не дают вам и возможности сохранять позитивный настрой. Вас раз за разом разочаровывают, а негатив льется рекой. И главное тут — постараться понять, что дело не в вас, и общаться только с теми людьми, в которых вы уверены, которые заряжают вас положительные эмоции. Также звезды советуют снизить ожидания — этот день вряд ли пройдет так, как вы планировали.

Космический совет: справиться со сложностями помогут друзья. Вместе вы все преодолеете.

♉ Тельцы

Каждая ошибка сегодня может быть фатальной, поэтому в этот день очень важно просчитывать все наперед и принимать только верные решения. Также звезды советуют в этот день отстаивать свое мнение, личные границы и не заступать за границы других людей. Настроение сейчас будет скакать и не давать вам действовать спокойно и рассудительно. В пиковые негативные моменты постарайтесь считать до десяти.

Космический совет: ваши лидерские качества проявятся особенно ярко сегодня, вы сможете объединить разных людей.



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♊ Близнецы

Сегодня у вас нелегкий день, когда придется решать все проблемы разом. Но вы со всем справитесь, если будете смело отвечать на вызовы Вселенной. Возможно, в этом хаосе вам будет сложно сориентироваться и сдержать свои эмоции, поэтому старайтесь больше времени проводить в одиночестве, чтобы не испортить отношения с кем-либо. В то же время сейчас вы можете встретить человека, который с радостью поможет вам справиться с неприятностями.

Космический совет: не создавайте себе лишних трудностей, будьте разборчивее с задачами.

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♋ Раки

Обстоятельства могут испортить отношения с близкими и любимыми. Поэтому старайтесь быть дружелюбнее и не разжигайте конфликт. А если чувствуете, что накатывает негатив, посчитайте до десяти — это поможет сдержать эмоции. Вообще, звезды советуют в этот день акцентировать внимание на творчестве — это зарядит вас позитивными эмоциями и снимет стресс.

Космический совет: не поддавайтесь на провокации от недоброжелателей и не вступайте в конфликты.

♌ Львы

Отличный день, чтобы прибраться как у себя в доме, так и у себя в голове. Постарайтесь сегодня больше работать руками — это поможет вам расслабиться и снять стресс. Также вы можете найти решение особо сложных проблем, понять, в каком направлении стоит двигаться дальше. Возможно, сейчас вам покажется, что все идет плохо, но через некоторое время тучи рассеются и позитив придет в вашу жизнь.

Космический совет: проведите время с тем, кто вам нравится. Близкие люди окажут вам поддержку.

♍ Девы

Сегодня вам захочется взять на себя дополнительные задачи, решать больше дел, чем планировалось изначально. Но это может привести к тому, что вы не успеете закончить даже половину дел на день. Тем более что сейчас проблемы могут образовываться на пустом месте, а решать их будет очень сложно. Лучше работайте на перспективу — беритесь за то, что принесет вам хорошие деньги в будущем.

Космический совет: перестаньте решать проблемы за других людей. У них должна быть своя голова на плечах.

♎ Весы

Идите навстречу своей цели, не сворачивая. Вы сможете добиться большего в перспективе, если сегодня приложите максимум усилий. Не стоит перекладывать важные разговоры и выяснения отношений на другой день — вы только испортите этим ситуацию. Лучше выскажите свои чувства, будьте дружелюбны, мягки и попытайтесь прийти к компромиссу — звезды помогут его найти.

Космический совет: задумайтесь над тем, как исправить свои ошибки. Сделайте себе жизнь чуть проще.

♏ Скорпионы

Вы устали от постоянного общения и хотите провести время в одиночестве, но окружающие будут против — всем нужен будет ваш совет, помощь или поддержка. Планы сегодня вряд ли исполнятся даже наполовину, а информация будет литься рекой и путать ваши мысли. В этот непростой день давайте себе больше времени на отдых, чтобы выдохнуть и разложить все по полочкам.

Космический совет: полезно вернуться к старым идеям, не убирайте планы в долгий ящик.

♐ Стрельцы

От информации и обсуждений сегодня закружится голова. Но это будет приятное чувство, которое поднимет вам настроение. С другой стороны, в этот день с помощью общения вас могут втянуть в нечестные игры или закрутить интриги за вашей спиной. Поэтому будьте выборочны в контактах и не разговаривайте с теми людьми, которых плохо знаете. На работе же полезно включать интуицию и находчивость — так вы закончите все задачи успешно.

Космический совет: не обойдется без разногласий сегодня, но переживать из-за них не стоит. Дипломатия — ваш конек.

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♑ Козероги

Хватит танцевать на граблях: звезды советуют в этот день раз и навсегда расправиться с проблемами, которые постоянно выскакивают в вашей жизни. Но принимать быстрые решения в этот день тоже не стоит — можете сделать фатальную ошибку. Вообще, сегодня будет очень беспокойный и сложный день, в который вы должны сохранять ясность ума и призывать других людей к здравомыслию.

Космический совет: неожиданная встреча или новость могут изменить ваши планы.

♒ Водолеи

Очень важно сегодня контролировать все вокруг. При этом огромное значение будет иметь все вокруг — слова, действия и даже мысли. Кто-то в этот день может помочь вам выбрать правильный путь, принять верное решение. Также звезды не советуют много работать. Не берите на себя больше дел, чем вы можете справиться, и чаще отдыхайте — вспомните о том, что это все же выходной день.

Космический совет: поспешишь — людей насмешишь. Не стоит торопиться понапрасну.

♊ Рыбы

Сегодня вы не сможете отдохнуть и расслабиться на диване, придется активно общаться, гулять и больше смеяться. Вообще, в этот день окружающие будут биться за ваше внимание, и вам придется выделить время и внимание каждому. Также звезды советуют в этот день решать сложные проблемы и не отказываться от переговоров — сейчас самое лучшее время для этого.

Космический совет: здравый смысл поможет найти верный ответ. Вы примете удачное решение.

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