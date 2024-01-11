С сети пивных Александра Розенбаума взыскали около 375 тысяч рублей

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева Эксклюзив 1 889 0

«Толстый фраер» Александра Розенбаума задолжал коммунальщикам 375 тысяч рублей

С сети пивных Александра Розенбаума взыскали около 375 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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На сеть заведений вынужденно подали иск в арбитражный суд.

Арбитражный городской суд Санкт-Петербурга взыскал с пивных заведений российского певца Александра Розенбаума около 375 тысяч рублей.

На «Толстого фраера» в суд подала компания «Невский экологический оператор» в связи с задолженностью по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Александр Розенбаум является основателем и совладельцем пивных баров.

Общая сумма взысканного долга, «капающего» еще с 2022 года и включающего в себя накопившиеся пени и неустойки, составила 374 749 рублей. После арбитражным судом был выдан исполнительный лист, который дал основания истцу требовать возвращение денежных средств.

Спустя некоторое время представители заведений Розенбаума обратились в суд ради приостановления принятого судебного акта. Однако заявление удовлетворено не было: у ответчика было достаточное время для «надлежащего обоснования требований в суде первой инстанции»

«Между тем, ответчик не воспользовался своим правом и не представил письменный отзыв с правовым обоснованием и всеми доказательствами, подтверждающими возражения», — говорится в материале дела.

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