«Все мы уйдем»: Назаров задумался о смерти после кончины Соломина

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 116 0

Актер Назаров: Соломин был настоящим человеком совести

«Все мы уйдем»: Назаров задумался о смерти после кончины Соломина

Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

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Двух артистов, как оказалось, при жизни связывало многое.

Ушедший из жизни народный артист СССР Юрий Соломин был человеком совести в солидном возрасте, от которого нельзя убежать. Об этом изданию Газета.ру заявил народный артист России Юрий Назаров.

Актер признался, что после неожиданной новости у него «где-то онемело». Юрий Владимирович грустно отметил, что от смерти «никуда не денешься» — это «закон природы».

«Все мы уйдем. Главное только, чтобы, вот как Юрий Мефодьевич, совесть не терял никогда. У нас сейчас с совестью тяжеловато — сколько наших артистов поразбежало куда-то к чертовой матери», — поделился Назаров.

Прошлое поколение актеров, считает он, всегда было верно своей стране и культуре. При этом с Соломиным Назарова связывали не только деловые отношения: они также дружили и встречались семьями.

«Кроме того, мы с ним сибиряки. Я — Новосибирск, он — Чита. Все, в общем, как по предсказанию Михаила Васильевича Ломоносова, что российское могущество Сибирью будет прирастать», — рассказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Бастрыкин вспомнил главные роли Юрия Соломина.

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