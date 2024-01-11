Лидер киевского режима считает, что эти граждане должны быть в стране, где, на минуточку, властвуют националисты.

У президента Незалежной Владимира Зеленского имеются вопросы к украинцам, которые уехали за границу, а не находятся на поле боя с соотечественниками. Слова главы киевского режима приводит Telegram-канал «Политика страны».

«Если вы за границей, и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте, и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы», — ответил он на вопрос, должна ли Эстония высылать на Украину военнобязанных.

Зеленский подчеркнул, что украинцы призывного возраста «должны помогать Украине и они должны быть на Украине».

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. В Незалежной ее ласково называют «могилизация». За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В декабре 2023 года глава Минобороны Незалежной Рустем Умеров заявил о планах мобилизовать украинцев, которые уехали из страны. «Приглашения» на фронт получат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В странах, принявших беженцев, уже отреагировали на намерение Киева. Так, в Германии ответили отказом, а вот Эстония заявила о готовности выдать украинцев.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Раде отозвали с рассмотрения законопроект о мобилизации.