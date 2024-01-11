Морские силы Ирана задержали американский нефтетанкер в Оманском заливе

Иранские Военно-морские силы задержали американский танкер, перевозящий нефть, в водах Оманского залива. Об этом пишет агентство Tasnim.

Отмечается, что решение о задержании судна было принято судом республики. Иных подробностей нет, они устанавливаются.

Ранее в этот же день Великобритания заявила о нападении на судно у берегов Омана. По данным управления морских торговых операций, подконтрольного ВМС Соединенного Королевства, неизвестные пробрались на борт, после чего связь с судном была утеряна.

Отмечалось, что произошло все в порту Сохар в районе 03:30 по местному времени. Представитель службы безопасности услышал посторонние голоса во время телефонного разговора. Удалось установить, что на борту находились четыре-пять неизвестных людей в военной форме. Они были вооружены, а их лица спрятаны за масками.

Ранее 5-tv.ru писал, что йеменские хуситы атаковали американский корабль в Красном море из-за поддержки Израиля.