От детства в Чите до Малого театра: каким был «человек эпохи» Юрий Соломин

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Актер Андрей Ургант: Юрий Соломин оставался верным себе даже в Минкульте

Фото, видео: Анвар Галеев / ТАСС; 5-tv.ru

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Он всегда ведь знал, что будет актером — в семь лет дал первое представление за кусочек сахара.

Сегодня не стало актера, которого при жизни называли «легендой», «человеком эпохи». На 89-м году жизни умер Юрий Соломин. «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить», «Обыкновенное чудо». Стоило увидеть хотя бы раз, как его роли навсегда врезались в память.

В каждом кадре, он, кажется, не играет — живет. Всегда верный своим идеалам, своему зрителю и своей семье.

Уже решено, что похоронен артист будет на Троекуровском кладбище, как и хотел, рядом со своей женой. В одном из последних интервью, записанном между репетициями спектакля, Соломин ни слова о себе, все — о Малом театре, в который он влюбился еще подростком.

В Малом он прошел путь от молодого Хлестакова до пожилого Фамусова, и от начинающего актера до бессменного худрука театра. Но всесоюзную славу ему принесло кино — капитан Кольцов из «Адъютанта его превосходительства» разбил не одно женское сердце. 

Интеллигент на сцене, он был таким и в жизни, говорят друзья. Никогда не отказывал коллегам в помощи, всегда любил только одну женщину — свою жену.

«И даже когда нелегкая занесла в чиновники — в 90-м Соломин провел год на посту министра культуры, — он остался верен себе: увеличил расходы на кино и театр, повысил зарплаты актерам», — отметил актер, телеведущий Андрей Ургант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина.

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