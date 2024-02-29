«Сильная информационная машина»: Люси LovaLova призвала освещать добрые дела

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 31 0

Фэшн-блогер Люси LovaLova призвала коллег освещать добрые дела

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Когда принимаешь решение помочь нуждающимся, важно выбрать ту сферу, которая более окликается.

Фэшн-блогер Люси LovaLova призвала освещать добрые дела. Своими мыслями она эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительной премии «I'm famous».

Существует широкий спектр благотворительности: начиная бездомными животными и заканчивая тяжелобольными стариками. По мнению фэшн-блогера, когда принимаешь решение помочь нуждающимся, важно выбрать ту сферу, которая более окликается, а медийным личностям и вовсе необходимо транслировать свои добрые поступки.

«Блогеры — это очень сильная информационная машина. И я считаю, надо об этом кричать, когда помогаешь, потому что другие люди будут брать с тебя пример. И в параллель также тихо делать добрые дела», — уверена Люси LovaLova.

По словам фэшн-блогера, важно помогать нуждающимся, исходя из своих возможностей — не нужно пытаться прыгнуть выше головы.

«У кого-то есть финансовые возможности, у кого-то — душевные, а кто-то может физически помочь. Поэтому я призываю — делайте добрые дела. И не из-за того, чтобы вам вернулось, а просто делайте, пока есть возможность», — убеждена Люси LovaLova.

Ранее 5-tv.ru писал, что фэшн-блогер Люси LovaLova высказалась о пластике.

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