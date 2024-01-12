«Извращение»: Захарова прокомментировала атаку США на Йемен

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Захарова: удары США по Йемену — полное пренебрежение международным правом

«Извращение»: Захарова прокомментировала атаку США на Йемен

Фото: Reuters / US CENTRAL COMMAND VIA X

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Дипломат также анонсировала брифинг, на котором МИД РФ полностью изложит позицию по ситуации.

Нанесение США и Великобританией авиаударов по объектам хуситов в Йемене демонстрирует извращение англосаксами резолюций Совета безопасности ООН. Такое заявление в Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — написала она.

Дипломат также добавила, что российский МИД подробно изложит свою позицию относительно атаки на Йемен на брифинге 12 января в 10:45.

Кроме того, атташе посольства России в Йемене Павел Королев заявил 5-tv.ru, что в диппредставительстве следят за ситуацией. От граждан РФ по поводу ситуации обращений не поступало.

Ночью 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. Удары были нанесены по йеменской столице Сана, а также городам Ходейда, Дхамар, и другим целям. Информацию об атаке официально подтвердили госсекретарь США Блинкен и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По их заявлениям, удар по городам Йемена был совершен «в рамках самообороны» в ответ на атаки хуситов на корабли в Красном море, которые направлялись в Израиль.

Удары по Йемену были произведены при неоперативной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна. В сети также появились кадры вылета истребителей с аэродрома Кипра, но эти видео пока никем официально не подтверждены. Хуситы пообещали соразмерный ответ на действия США и Британии.

После обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситы заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря, пока удары по палестинскому анклаву не будут прекращены. Так, они однажды атаковали два нефтяных танкера с помощью ударных дронов. Суда шли под флагами Норвегии и Индии.

Россия не осталась в стороне от этой ситуации. Москва уже запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за удара США по Йемену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названо имя человека, контролировавшего удары США по объектам хуситов в Йемене.

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