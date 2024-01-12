Билет в одну сторону: череда бед обрушилась на Седокову в США
Седокова рассказала о болезни из-за непогоды в США
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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С самого начала путешествие певицы не задалось.
Певица Анна Седокова уже успела столкнуться с трудностями в только наступившем 2024-м. О неожиданных проблемах звезды рассказывает издание dni.ru.
Многие российские знаменитости после тяжелого и насыщенного года решили улететь отдыхать заграницу. Отправилась в отпуск и известная исполнительница, однако на ее пути возникли некоторые преграды.
Набраться сил Седокова собиралась в путешествии по США. Сперва она уехала в Майами, где был ее супруг Янис Тимма.
Однако на юго-востоке Флориды артистка застала сильную непогоду, после чего серьезно заболела. Недуг можно было бы миновать, но с собой у исполнительницы не оказалось теплых вещей.
К несчастью, один из чемоданов певицы потеряли в Лос-Анджелесе. Седокова также делилась, что впервые в своей жизни приняла решение ничего не планировать заранее.
Она, как отмечается, приобрела билет в одну сторону. После звезда хотела понаблюдать, как сложится ее судьба.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова поделилась эмоциями от съемок с Сергеем Буруновым.
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