Жив или мертв: друзья «похоронили» поэта Льва Рубинштейна, сбитого машиной

Информация о смерти пострадавшего в ДТП журналиста появилась в Сети 12 января.

Друг Льва Рубинштейна Илья Гинзбург сообщил в соцсетях, что поэт, которого сбила машина, скончался 12 января 2024 года, так и не приходя в сознание. Печальную весть подтверждают и журналистки Виктория Ивлева и Маша Слоним. Однако дочь поэта Мария в беседе с 5-tv.ru опровергла эту информацию, утверждая, что ее отец все еще борется за жизнь и надежда не исчезла.

«Кто-то запустил какой-то слух, которому совершенно не нужно верить. Я могу вам сказать, что он сейчас в реанимации, он борется там за жизнь, и врачи ему в этом помогают. Всяким слухам советую не верить, потому что они исходят не от лечащего врача, а от каких-то других людей, которых мы не знаем», — говорит Мария Рубинштейн.

Напомним, серьезное ДТП произошло 8 января на улице Образцова в Москве. Поэт Лев Рубинштейн переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в нескольких шагах от тротуара его сбила иномарка. В результате ДТП пострадавший получил множественные переломы и черепно-мозговую травму.

Рубинштейн был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В беседе с 5-tv.ru источник, близкий к ситуации, рассказал, что состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое: он впал в глубокую кому и подключен к аппарату ИВЛ.

По данному факту ДТП возбуждено уголовное дело, возможный виновник которого — 63-летний водитель иномарки. Ему грозит до двух лет лишения свободы. По данным Дептранса, только за последний год за водителем, предварительно, числится 19 эпизодов нарушении ПДД.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры момента ДТП, в котором машина сбила поэта Льва Рубинштейна.