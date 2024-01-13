В Раде усомнились в обещаниях Великобритании

В успехах Украины сомневаются даже представители киевского режима.

Гарантиям Великобритании в отношении Украины нельзя полноценно доверять, такое заявление транслировал в социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

Украинский политик максимально скептично отнесся к договору, который подписали премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский. И даже процитировал бессмертную классику Ильфа и Петрова.

«Всем геополитикам, стратегам и домашним хозяйкам: „Полную гарантию может дать только страховой полис!“. Остап Бендер. Ищите дальше какие-то „гарантии“, искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», — написал депутат Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак 12 января подписали двустороннее соглашение о безопасности сроком на десять лет. Правительство Британии называло это «историческим событием». Соглашение заключается в периодическом финансировании Украины. Договор также обещает наращивание и продолжение систематической поддержки в сфере обороны.

Ранее директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в беседе с 5-tv.ru объяснил, что даст Украине соглашение о сотрудничестве с Великобританией.