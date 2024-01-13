Актер Арми Хаммер сделал предложение девушке из Казахстана, но его сердце было разбито

Многие порадовались за голливудского красавчика, но, как оказалось, рано.

Голливудский актер, звезда фильмов «Одинокий рейнджер» и «Агенты А. Н. К. Л.» Арми Хаммер собрался жениться, сообщило издание Daily Mail.

Зарубежная пресса сообщила, что знаменитость сделал предложение девушке родом из Казахстана, живущей в Европе и работающей в IT-сфере США. И, дескать, девушка, которую зовут Марина Грис, даже ответила согласием.

Марина Грис в соцсетях раскрыла всю историю отношений с голливудской звездой. Фото: Instagram* / marinagris

Еще осенью Хаммер подарил своей возлюбленной кольцо с бриллиантами, но о помолвке стало известно только сейчас. Если поискать соцсети девушки, то там действительно легко находится фото с кольцом, аккуратные фотографии из кафе и ресторанов — чтобы не засветить лицо избранника. И даже куча фотографий в мужской футболке, которую девушка «украла» у возлюбленного.

Фото момента предложения тоже осталось в соцсетях избранницы актера. Фото: Instagram* / marinagris

И казалось бы, остается только радоваться за счастливую семейную пару, зарождающуюся ячейку общества. И радоваться, что замученный секс-скандалом, который уничтожил прошлые отношения и карьеру, Арми Хаммер снова счастлив. Но не все так просто.

На фоне массы сообщений о помолвке из прессы Марина Грис выступила в соцсетях с признанием: никакого «долго и счастливо» уже не будет. Их отношения с Арми Хаммером закончились месяц назад.

«Наши отношения были пространством, где я чувствовала, что меня глубоко ценят, поддерживают, любят и понимают. Я знаю его как джентльмена во всех смыслах этого слова. Наше решение пожениться и планы на совместное будущее были основаны на силе, поддержке и глубокой взаимной заботе», — написала Грис.

Девушка добавила, что решение расстаться было принято с тяжелым сердцем, но с изяществом и уважением.

Ранее 5-tv.ru писал, что Арми Хаммер впервые за два года прервал молчание после обвинений в каннибализме. Что он заявил?

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.