Подкрался сзади: Байден напугал американскую школьницу в кофейне Пенсильвании

Предыдущая такая выходка президента США закончилась оглушительным скандалом.

Нанесший визит в Пенсильванию президент США Джо Байден заставил местную школьницу вздрогнуть. Политик подкрался к девочке со спины и буквально просверлил ее взглядом, вынудив обернуться. Момент случившегося попал на видео и тут же стал вирусным.

На завирусившихся в запрещенной соцсети кадрах глава Америки тихонько подходит к подростку и начинает внимательно ее разглядывать. Почувствовав за спиной неладное, девочка оборачивается и с недоумением отшатывается от Байдена. Судя по реакции самого политика, он не сразу обдумал свой поступок, а затем поспешил ретироваться с места инцидента.

В Сети поведение республиканца разнесли в пух и прах, назвав содеянное Байденом «опрометчивым поступком на грани нелепости». Общественность и ранее обращала внимание на странное поведение Байдена с детьми. Всего год назад Байден, практически также исподтишка, дал несовершеннолетней девочке совет о правильных отношениях с мужчинами до 30 лет. А еще годом ранее на одной из официальных встреч Байден сделал 19-летней собеседнице неловкий комплимент, назвав ее «возрастной леди».

Теперь череду совпадающих и странных событий с участием Байдена пользователи соцсети помечают забавным тегом «стремный Джо».

Ранее 5-tv.ru писал, что сына Джо Байдена подняли на смех в Белом доме.