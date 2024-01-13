Чуть не похоронили: что известно о здоровье Льва Рубинштейна после ДТП

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Врачи рассказали о состоянии попавшего в ДТП поэта Льва Рубинштейна

Чуть не похоронили: что известно о здоровье Льва Рубинштейна после ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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На днях дочь литератора опровергла сообщения о его смерти.

Российский поэт Лев Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое», — приводит РИА Новости сообщение.

Напомним, серьезное ДТП произошло 8 января на улице Образцова в Москве. Поэт Лев Рубинштейн переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в нескольких шагах от тротуара его сбила иномарка. В результате ДТП пострадавший получил множественные переломы и черепно-мозговую травму. 5-tv.ru публиковал кадры момента аварии.

Рубинштейн был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В беседе с 5-tv.ru источник, близкий к ситуации, рассказал, что состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое: он впал в глубокую кому и подключен к аппарату ИВЛ.

По данному факту ДТП возбуждено уголовное дело, возможный виновник которого — 63-летний водитель иномарки. Ему грозит до двух лет лишения свободы. По данным Дептранса, только за последний год за водителем, предварительно, числится 19 эпизодов нарушении ПДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Льва Рубинштейна опровергла информацию о смерти поэта.

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