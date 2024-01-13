«Издевалась и насмехалась»: Мию Гот обвинили в избиении участника массовки

Актриса якобы ударила коллегу по голове ногой. Что ей за это будет?

Кинозвезду Мию Гот, которая известна по съемкам в фильме ужасов «Перл», обвинили в избиение участника массовки Джеймса Хантера. Об этом сообщило издание Deadline.

Хантер исполнял роль мертвого прихожанина в фильме ужасов «Максин», который в 2024 году выйдет на экраны. Гот же сыграла главного персонажа картины.

Во время съемок участник массовки по сценарию несколько часов лежал на земле. Гот должна была просто перешагнуть через него. Хантер утверждает, что актриса намерено ударила его ногой по голове сапогом. Это привело к сотрясению мозга у мужчины.

В итоге Хантер подал иск против Гот. Мужчина рассказал, что актриса якобы «издевалась и насмехалась» над ним после произошедшего. А уже через сутки Хантера и вовсе уволили, хоть его контракт и был заключен на три съемочных дня.

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