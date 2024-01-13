Участок дороги на Кубани перекрыли из-за неустановленного устройства

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

На месте работают правоохранительные органы.

Участок дороги на Кубани перекрыли из-за неустановленного устройства

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

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На участке дороги между станцией Павловская и Атаманская Краснодарского края нашли фрагмент «неустановленного устройства». В связи с этим там пришлось перекрыть движения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб, ссылаясь на администрацию Павловского района.

«На участке дороги между станцией Павловской и станцией Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства — сейчас правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего», — говорится в сообщении.

Также глава Павловского района Роман Парахин отметил, что на месте падения неустановленного объекта нет разрушений и пострадавших граждан. А жителям района ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что расчеты ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской областью.

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