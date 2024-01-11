Расчеты ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской областью

Минувшей ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор области Василий Голубев.

В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как обезопасить российские города от ударов ВСУ.