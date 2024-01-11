Расчеты ПВО уничтожили два украинских дрона над Ростовской областью
Очередная террористическая атака ВСУ была сорвана российскими бойцами.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Минувшей ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор области Василий Голубев.
В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как обезопасить российские города от ударов ВСУ.
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