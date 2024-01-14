Экс-солистка группы «Комбинация» Иванова о разводе Кудрявцевой: «Найдет нового!»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 30 0

Певица Татьяна Иванова высказалась об уходе Кудрявцевой от Макарова

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

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Певица уверена, что знаменитая блондинка — шикарная женщина. И она не останется одинокой после разрыва отношений с мужем.

Экс-солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова нисколько не переживает за дальнейшую судьбу телеведущей Леры Кудрявцевой. На днях звезда сообщила поклонникам, что ушла от молодого мужа-хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула на причину расставания, написав в посте: «Алкоголь — зло». Подробностей более не раскрывала, журналистов предупредила, что не станет отвечать на их вопросы. Что би ни произошло в звездной семье, уверена Иванова, Кудрявцева одна не останется.

«Да на здоровье, господи, пусть разводится. Найдет нового! А чего я должна жалеть-то? У нее все хорошо: здоровая, красивая, молодая, успешная», — с улыбкой сказала певица в интервью корреспонденту 5-tv.ru на дискотеке «Суперстар».

Лера Кудрявцева не обвинила своего супруга-спортсмена в алкоголизме или других грехах, но по ее намеку фанаты и пресса сделали вполне конкретные выводы. И признали Макарова ослабшим из-за простоя в карьере мужчиной и жертвой зеленого змия. Слухи о проблемах в семье селебрити ходили давно, но теледива их не подтверждала. Как и сплетни о тотальном безденежье хоккеиста и необходимости содержать и его, и общую дочь Марию. Как отметила Иванова, если Макаров действительно пил и не работал, Лера поступила правильно.

«Надо, конечно (уходить), но не все это делают, к сожалению», — заключила исполнительницы.

Как говорила телеведущая Лолита Османова, комментируя ситуацию, спортсмены нередко хватаются за бутылку, завершив карьеру. Она настаивала, что каждый атлет должен регулярно встречаться со спортивным психологом, чтобы к финалу подойти уравновешенно и спокойно. Однако не все считают, что Макаров виноват. Ранее, писал 5-tv.ru, таролог Мария Подольская назвала поведение Кудрявцевой возможной причиной драмы.

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