«Лера перегнула палку»: в чем истинная причина разрыва Кудрявцевой и Макарова

Знаменитость намекнула, что ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем. Возможно ли, что она слукавила? И есть ли шанс на воссоединение?

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров расстались после 11 лет брака. Об этом звездная блондинка рассказала в личном блоге. Подчеркнула, что ушла от мужа и намекнула на веский повод: «Алкоголь — зло». Более подробные комментарии она давать отказалась, попросив журналистов не задавать вопросов. Теперь поклонники и коллеги гадают, что же произошло в паре и смогут ли супруги найти путь друг к другу и спасти отношения. У таролога Марии Подольской на этот счет прогнозы позитивные. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она поделилась мнением о будущем знаменитостей.

Карты рассказали Подольской, что с самого начала отношения Кудрявцевой и Макарова не были безоблачными. Несмотря на сильные чувства, эмоции зачастую брали верх, и это приводило к конфликтам. Влюбленные провоцировали друг друга и ссорились. Тем не менее им всегда удавалось преодолеть недопонимание, всегда находились силы, чтобы простить и идти дальше рука об руку.

«Был какой-то сбой в эмоциях, они выводили друг друга на достаточно яркие эмоции негативного характера. И тут вышел у нас перевернутый Король Пентаклей, который говорит об агрессии одного человека к другому. Могу предположить, что это агрессия может идти от супруга», — сказала таролог.

Помимо ссор были в паре и секреты. Не всеми мыслями и чувствами Кудрявцева и Макаров делились друг с другом. Несмотря на это, влюбленные дружно переживали общие проблемы, например, финансовые трудности. Подольская подчеркнула, что у семьи случались и крупные денежные потери. Все это, добавляет эксперт, едва ли разобьет крепкую и любящую пару, бытовые трудности не были решающими в этих отношениях.

«Были действительные чувства взаимные, было и уважение, и принятие, и понимание личных границ друг друга, то есть уважение в паре было однозначно. Какие-то тайны были, которые люди скрывали друг от друга, может быть, не все договаривали. Ну, такое бывает в семейных жизнях и не только в жизнях звезд, правда ведь?» — отметила Подольская.

По мнению таролога, причина расставания может быть и не в алкогольной зависимости Макарова. Действительно, противоборство между партнерами существовало, радость сменялась вспышками ревности. И карты показывают именно Кудрявцеву возможной виновницей последнего конфликта. Возможно, телеведущая однажды не смогла поступить мудро и проявила самые негативные черты своего характера. Отдалась эмоциям и, как говорят, перегнула палку.

«Была ли причина в алкоголе, как заявляла Лера по поводу своего супруга? Скорее всего, нет. Тут какая-то интрига. И разрушенная семья (карта)», — заявила Подольская.

По словам таролога, очередной спор супругов подогрели люди из окружения. Кто-то из близких принес в семью неприятную сплетню, совершенно несправедливую и далекую от действительности. Но выдумке поверили, и связь между влюбленными была нарушена. Как полагает Подольская, пройдет время, страсти улягутся, переживания сгладятся, и все пойдет на лад. И Кудрявцева, и Макаров тяжело переживают разрыв. Однажды станет ясно, что сплетня на самом деле пуста, и тогда они помирятся и воссоединятся.

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