Время активных дел: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 января

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 15 по 21 января 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя буквально наполнена позитивными днями, которые можно использовать для активных дел. Если выбирать, то обратите внимание на понедельник, среду, пятницу и субботу. Поберегите здоровье во вторник и пятницу.

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Понедельник, 15 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Каменного Тигра. Неделя начинается с весьма благоприятного дня, который неплохо подойдет для дел второго уровня важности. Особенно этот дом хорош для разрешения давно наболевших вопросов, генеральной уборки, наведения порядка и очищения.

Серьезных перемен лучше избегать, а в делах могут возникать шероховатости и небольшие препятствия, но в целом день овеян скорее позитивными энергиями.

Совет дня: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии

Вторник, 16 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Земляного Кролика. День болезни — не следует намечать визиты к врачу на эти дни. Также может быть ухудшение самочувствия если вы уже заболели и повышается риск подхватить болячку если будете излишне активничать.

Прислушайтесь к своему организму в этот день и поберегитесь. В делах есть риск встретить задержки, но в целом все закончится хорошо — благодаря присутствию знака благородного человека в созвездиях дня.

Совет дня: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

Среда, 17 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Стального Дракона. Благоприятный день, обладающий множеством позитивных знаков — хорош для большинства дел, закладки фундамента, переезда, перелета, встреч, общения, подписания контрактов и планирования. Будьте внимательнее на дорогах.

Совет дня: Путь открыт. Будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

Четверг, 18 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Стальной Змеи. Умеренный день со сдержанными звездами. Старайтесь избегать импульсивных действий — в этот день они приносят несчастье. Лучшая стратегия в такой день — вести себя тише, оставаться на месте или даже отступать.

Совет дня: Вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

Пятница, 19 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Водная Лошадь. Еще один день болезни, в который лучше всего поберечь свое здоровье. В остальном же день весьма позитивный — хорошие сильные его энергии способствуют большинству дел, успешному завершению и успешному началу. Хорошо вести переговоры, начинать обучение, делать ремонт, подписывать контракты и открывать новые проекты.

Совет дня: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

Суббота, 20 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Водная Коза. Первый день последнего сезона уходящего года кролика — 15-дневный сезон «малые холода» сменяется сезоном «большие холода», заключительный сезон зимы по китайскому календарю. После него празднуют китайский новый год как символ наступления весны, новой жизни. В сезон большие холода очень важно следить за здоровьем, в первую очередь органов, которые относятся к энергиям земли, селезенки и желудка. От этого зависит самочувствие в течение всей весны.

Возвращаясь к энергиям дня, можно сказать, что несмотря на то что они спорят с энергиями месяца, они весьма благосклонны к большинству дел.

Совет дня: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.

Воскресенье, 21 января 2024 года

Фото: 5-tv.ru

День Деревянная Обезьяна. Умеренно позитивный день, отлично подходит как для отдыха, так и для начала активных действий.

Совет дня: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг. Это приведет к успеху.

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