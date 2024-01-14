Состояние, угрожающее жизни: чем опасен серотониновый синдром и как его диагностировать

Повышенная активность центральной нервной системы провоцирует у пациента обострения, впоследствии приводящие к госпитализации и летальному исходу.

Антидепрессанты снимают тревогу и улучшают настроение. Может показаться, что если принимать их почаще или смешать несколько видов, то можно вызвать состояние эйфории. На самом же деле злоупотребление важными лекарствами может приводить к побочкам, а в худших случаях может закончиться смертью.

В беседе с 5-tv.ru доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов объяснил, в чем кроется основная опасность этого состояния, как проявляется, как определить его у себя и близких и как предотвратить возможную беду, если этот синдром уже диагностирован.

Счастье как предвестник смерти

Эксперт Гайфуитдинов объясняет: чаще всего серотониновый синдром возникает как токсическое состояние, в основе которого лежит депрессия. Прием антидепрессантов же способен спровоцировать и усугубить проблему. Неправильное сочетание лекарств, по убеждениям доцента, способно дать синдром, особенно это явление наблюдается в начале приема медикаментов.

«Состояние это неотложное, угрожающее жизни. За весь период только в США было 90 летальных исходов. Антидепрессанты узко нацелены на блокаду фермента, который расщепляет серотонин. Серотонин выступает как нейромедиатор, дающий активность соответствующих рецептов, возникает удовлетворенность жизнью», — рассказывает он.

Как определить у себя серотониновый синдром

По словам Гайфутдинова, определить отклонения, спровоцированные неправильным приемом лекарств, не составит труда. Серотонин в крови приводит к перевозбуждению и избыточной активности. Дальше он ведет к затормаживанию, возникают подергивания, вздрагивания, как будто человека бьют электрическим током. Определенное сочетание, комбинации медикаментов усугубляют процессы разрушения, и этот факт важно учитывать медикам во время назначения пациентам антидепрессантов.

Широкое развитие этот синдром получил, когда в ходу были четырехциклические препараты, они воздействовали на широкий круг гормонов и вызывали грубую седацию. Нередко они назначались в условиях стационара: опытные психиатры выписывали их под строгим наблюдением коллег.

«И по сей день у опытных врачей я бы, так сказал, есть подстраховка в виде антидепрессантов и транквилизаторов, которые не рассчитаны на длительный прием. Появление дискомфортных симптомов можно предугадать, когда человек с одного антидепрессанта уходит на более сильный, чтобы усилить эффект. Сочетание двух-трех препаратов может повысить процент возникновения синдрома», — проясняет он.

Немаловажным фактором, который должен заставить пациента занервничать, должна стать прострация и резкие перепады настроени.

«В таком состоянии человек частично теряет сознание. Заторможенность, возбужденность, взлет и падение мотивации — все это тревожные звоночки, указывающие на необходимость срочно обращаться к врачам. Соблюдать предостережения в таких ситуациях просто необходимо: риск возникновения проблем на фоне употребления мощных лекарств возрастает в разы. Многие пациенты, которые эту тему изучают, знают, что это такое на самом деле.

Нужно всегда помнить, что любое психотропное лекарство требует рецепта и тщательного исследования. С их введением в график значительно возрастает шанс впасть в нестабильное состояние, об этом нужно помнить. На тяжелых этапах подключается усиление перистальтики, меняется реакция зрачков, человек уходит в состояние заторможенности», — предвосхитил вопросы Гайфутдинов.

При возникновении любых самых минимальных опасений эксперт посоветовал обращаться к врачам, а жалобы и замечания посоветовал предварительно конспектировать.

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