«Это того стоило»: дочь Пригожина сделала операцию с переносом пупка

Девушка осуществила свою мечту и решилась на хирургическое вмешательство. Как она себя чувствует сейчас?

Даная Пригожина, дочь популярного музыкального продюсера, осуществила свою мечту — сделала себе пластическую операцию. О процедуре девушка грезила давно. При помощи хирургического вмешательства она стремилась исправить последствия беременности. Подробности Даная рассказала в беседе с журналом StarHit.ru.

Летом 2022 года дочь Иосифа Пригожина родила на свет мальчика. Блогер старалась как можно скорее избавиться от лишнего веса, однако сделать это оказалось достаточно сложно. К тому же девушка столкнулась с осложнениями после родов — у нее возник диастаз прямых мышц живота.

Помогла Пригожиной комплексная операция, которая прошла за неделю до Нового года. Ей сделали абдоминопластику с переносом пупка, ушиванием диастаза, липосакцией живота и боков. Сейчас Даная чувствует себя отлично.

«Меня на следующий день выписали. Могу точно сказать, что доктор меня хвалит. Болей сильных я не ощущала, все достаточно терпимо… Ну и это того стоило», — рассказала молодая мама.

Изменения она заметила сразу на следующий день после проведенной процедуры. Пригожина призналась, что не почувствовала «нависающего фартука», когда прикоснулась к своему животу, чему несказанно обрадовалась.

Девушка понимает, что «одной пластики мало». Планирует продолжить следить за своим внешним видом. Когда ей снова будут разрешены физические нагрузки, Даная вновь начнет вести активный образ жизни и соблюдать диету.

«Просто теперь это будет гораздо легче, спокойнее. Ведь я знаю, что живот не повиснет до колен», — поделилась она.

Полноценный и конечный результат Пригожина сможет оценить только через шесть-восемь месяцев, так как сперва может сохраняться некоторая отечность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Иосифа Пригожина решилась лечь под нож пластического хирурга.

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