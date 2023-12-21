Даная Пригожина признается, что уже не может дождаться результатов операции.

Даная Пригожина решилась на пластическую операцию. Об этом дочь известного российского продюсера рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Даная стала мамой летом 2022 года. Сама девушка признавалась, что беременность перенесла хорошо, токсикоз ее не беспокоил, да и в целом самочувствие было отличное. Однако после рождения сына у Пригожиной появились проблемы: диастаз прямых мышц живота. И теперь, спустя полтора года, Даная решилась исправить это при помощи пластики.

«Моя операция будет заключаться в абдоминопластике с ушиванием диастаза, который возник после родов. Долгое время я мечтала о такой возможности!» — призналась Пригожина.

Также она отметила, что пластическая хирургия для нее — не просто изменение внешнего вида или путь к идеальной внешности.

«Эта операция даст мне возможность снова почувствовать себя уверенной и комфортной в своем теле», — заявила Даная.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как дочь Пригожина выживает после микроинсульта.

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