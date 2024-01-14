Умерла чешская актриса Яна Главачова

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 92 0

Актриса Яна Главачова умерла в возрасте 85 лет

Умерла чешская актриса Яна Главачова

Фото: Кадр из х/ф «Комедиант», реж. Отакар Вавра, 1984 г.

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Известная актриса долгое время боролась со страшной болезнью.

Знаменитая чешская актриса Яна Главачова скончалась на 86-м году жизни, сообщает издание ČTK.

Актриса была театральным педагогом и почетным профессором Театрального факультета Академии исполнительных искусств в Праге. Фильмография артистки насчитывает около 170 картин. Среди них: «Школа грешников» 1965, «Ночной гость» 1961, «Где черту не под силу» 1959, «Всюду живут люди» 1960, «Ангел» 2005.

На ее счету множество престижных наград. Есть две дочери.

Заслуженная артистка Чехословакии последние годы тяжело болела. Врачи диагностировали ей болезнь Паркинсона. Это хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга. После нескольких лет упорной борьбы с недугом болезнь сразила актрису.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что поэт Лев Рубинштейн умер после ДТП.

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