Умерла чешская актриса Яна Главачова

Известная актриса долгое время боролась со страшной болезнью.

Знаменитая чешская актриса Яна Главачова скончалась на 86-м году жизни, сообщает издание ČTK.

Актриса была театральным педагогом и почетным профессором Театрального факультета Академии исполнительных искусств в Праге. Фильмография артистки насчитывает около 170 картин. Среди них: «Школа грешников» 1965, «Ночной гость» 1961, «Где черту не под силу» 1959, «Всюду живут люди» 1960, «Ангел» 2005.

На ее счету множество престижных наград. Есть две дочери.

Заслуженная артистка Чехословакии последние годы тяжело болела. Врачи диагностировали ей болезнь Паркинсона. Это хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга. После нескольких лет упорной борьбы с недугом болезнь сразила актрису.

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