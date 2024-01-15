«Не будьте идиотами»: Наталья Рудова заявила, что ей пишут женатые знаменитости

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Наталья Рудова заявила, что ей пишут женатые знаменитости

«Не будьте идиотами»: Наталья Рудова заявила, что ей пишут женатые знаменитости

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актриса предупредила неверных, что все тайное всегда становится явным.

Актриса Наталья Рудова призналась, что периодически получает сообщения личного характера от женатых знаменитостей. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, современное общество ей порой чуждо. Это касается вопроса общения женатых мужчин с другими женщинами. По ее мнению, сейчас никто ничего не боится. Представители сильного пола не опасаются потерять своих любимых, если вдруг правда об их общении на стороне вскроется.

«В современном обществе все понятия подменили. Никто ничего не боится. Пишут и женатые, и знаменитости женатые. Все думают, что никто ничего не знает, думают, что умнее всех. Но сарафанное радио разносит все среди своих всегда. Мужики, не будьте такими идиотами», — заявила актриса.

К слову, сама Рудова за 40 лет ни разу не была замужем. В свет она выходит тоже в гордом одиночестве. Известно, что в 2007 году на съемках сериала «Татьянин день» у нее начались романтические отношения с коллегой Кириллом Сафоновым, которые, впрочем, долго не продлились. Уже в 2008-м роковая блондинка встречалась с белорусским певцом Дмитрием Колдуном.

Рудовой приписывали связь с солистом группы «Иванушки International» Кириллом Туриченко и наследником главы компании «РЕСО-Гарантия» Сергеем Саркисовым-младшим, который на 16 лет моложе актрисы. Как говорила сама звезда, у нее много друзей-мужчин, возможно, именно поэтому каждое фото с приятелем в соцсетях провоцирует рождение нового слуха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на какую жертву пошел Курбан Омаров ради того, чтоб угодить Ксении Бородиной.

-10° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:21
Один горняк пропал без вести при ЧП на шахте «Заполярная» в Воркуте
8:11
Затмит и Трампа, и Байдена: Илон Маск назвал фамилию кандидата в президенты США, которому доверяет
8:02
Грунтовые воды прорвало на шахте «Заполярная» в Воркуте
7:53
Какие органы и почему поражает «черная плесень»: главные причины
7:42
«Раздала»: почему Ирина Шведова не скопила большого состояния за свою карьеру
7:30
«Хотел заехать»: актер Сысоев пожалел, что не увиделся в последний раз с Захаренковым

Сейчас читают

Певец Айвазов заявил, что некоторые звезды не стоят тех миллионов, которые им платят
«Смертельная триада»: что известно о новой губительной «болезни X»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса