Вандалы испортили граффити с изображением Виктора Цоя в центре Петербурга

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 174 0

В нижней части портрета появилась крупная надпись.

Фото, видео: Усманов Замир / ТАСС; 5-tv.ru

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Вандалы испортили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя в центре Санкт-Петербурга. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Портрет легендарного музыканта был создан командой HoodGraff. Граффити, ставшее достопримечательностью культурной столицы, находится между улицами Маяковского и Восстания.

Так, лицо Цоя осталось нетронутым, однако в нижней части портрета появилась крупная надпись.

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Изображение музыканта и раньше оскверняли хулиганы, после чего художникам приходилось его восстанавливать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Перми «открыли охоту» на художников граффити.

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