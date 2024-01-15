«Несвятые»: Шаляпин резко высказался после слитого в сеть видео с Волочковой и Джигурдой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 2 085 0

Прохор Шаляпин о Волочковой: необходимо отличать личное от публичного

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Певец неожиданно встал на сторону популярной танцовщицы. Но что больше всего заботит его в этой истории?

Не так давно известная балерина Анастасия Волочкова вновь оказалась в центре крупного скандала. На этот раз причиной стало попавшее в Сеть видео, на котором звезда устроила «домашний спектакль», откровенно танцуя с Никитой Джигурдой. Российский певец Прохор Шаляпин в разговоре с 5-tv.ru поделился своим взглядом на сложившуюся ситуацию.

Сперва артист рассказал, что видео было снято и опубликовано третьим лицом. Как подметил певец, известная танцовщица не пришла в неподобающем виде на мероприятие, а проводила свободное время у себя дома, где могла «делать все, что угодно».

«Давайте все-таки отличать публичные моменты от личных», — сказал Шаляпин.

По мнению Прохора, никто не является «святым». Каждый порой может «расслабиться и вести себя непотребно» за скрытой от чужих глаз «ширмой». В том числе и Анастасия Волочкова, которая не преследовала цель сделать это «напоказ» перед публикой.

«Если и привлекать к ответственности, то того человека, который слил это видео в публичное пространство. У нас есть все-таки закон о защите личной жизни», — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что домашний спектакль Волочковой и Джигурды перерос в секс-скандал.

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