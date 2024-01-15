«Не просто работа»: на выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 57 0

На выставке «Россия» собрались 7,5 тыс представителей муниципальных образований

«Не просто работа»: на выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В павильонах на ВДНХ стартовал форум «Малая Родина — сила России».

В одном месте впервые собрались 7,5 тысячи представителей муниципальных образований из 89 регионов, и местом этим стала площадка выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Встретились они в рамках проведения Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России», который в 2024 году проводится первый раз по поручению президента Владимира Путина.

Форум был организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). По словам участников, его проведение ознаменовало новый этап в развитии местного самоуправления в России. По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, муниципальная власть — ближе всего к людям, поэтому подобные мероприятия крайне важны.

«Вы находитесь на передовой общения с людьми, являетесь лицом всей системы публичной власти. Подчеркну, муниципальная служба — не просто работа, это служение», — прокомментировал на полях форума первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Он отметил, что «служение» народу — это искреннее желание делать все вокруг лучше по велению сердца, а не за деньги.

Участники дискуссий обсудили ряд вопросов, связанных с развитием человеческого потенциала и профессионального совершенствования муниципальных управленческих команд. Гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что сегодня активно действуют механизмы так называемых социальных лифтов, к которым относится, в том числе образование.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кириенко призвал героев СВО воспитывать патриотизм в молодежи.

-4° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
88.13
-0.65 96.75
-0.79
Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Последние новости

19:01
Чем больше живот, тем меньше мозг?
18:44
Эмоции на лицо: Райан Гослинг стал мемом после Critics Choice Awards
18:27
Придется брать ипотеку: какой дом присмотрела Таисия Повалий
18:13
«Не просто работа»: на выставке «Россия» обсудили значимость муниципальной власти
18:09
Неожиданно: агрессивное поведение положительно влияет на здоровье человека
17:53
Ответит перед законом: какое наказание грозит бросившему сына в сугроб блогеру Косенко

Сейчас читают

"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса