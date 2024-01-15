«Убеждения нельзя передать учебником»: Кириенко призвал героев СВО воспитывать молодежь

Первый замглавы администрации президента РФ выступил на открытии форума ветеранов спецоперации «Вместе победим».

Участники спецоперации имеют особое моральное право на патриотическое воспитание молодежи. Об этом на открытии форума ветеранов СВО «Вместе победим» заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, наш противник, не имея возможности победить Россию, пытается вести информационную войну. И на этой линии фронта люди с боевым опытом нужны не меньше, чем на передовой.

«Знания могут передаваться с помощью учебника, а вот убеждения — передаются только от человека к человеку. Их нельзя передать учебником. Для того, чтобы передать убеждение, нужно самому быть убежденным. Для того, чтобы передать настоящий патриотизм и любовь к своей Родине, надо самому быть патриотом. И именно у вас есть особое моральное право — вы, как никто другой, имеете право разговаривать об этом с детьми и молодежью, с подрастающим поколением», — прокомментировал первый замглавы администрации президента.

Также Сергей Кириенко зачитал участникам форума обращение президента. Владимир Путин особо отметил важность укреплять систему соцгарантий для героев СВО, а также поддерживать семьи погибших. Этим, в частности, занимается команда фонда «Защитники Отечества», которая организовала форум ветеранов.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал ключевой приоритет в работе с героями СВО.