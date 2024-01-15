Звезда «Игры престолов» Харингтон рассказал о своем психическом заболевании

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

У актера Харингтона диагностировали ментальное расстройство

Звезда «Игры престолов» Харингтон рассказал о своем психическом заболевании

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Недуг спровоцировали съемки в сериале — тогда актера стали активно обсуждать и критиковать.

Исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов» Кит Харингтон признался, что у него диагностировали ментальное расстройство. Об этом он рассказал авторам подкаста «The Hidden 20%», превью которого процитировало The Times.

Знаменитость вспомнил, что его жизнь разделилась на «до» и «после» в 2019 году. Тогда он стал лечиться от алкогольной зависимости в одной из реабилитационных клиник.

Он отметил, что ему не понравилась методика, при которой зависимые люди обсуждают свои проблемы, сидя в кругу. Там-то у него и выявили синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который обычно диагностируют в детском возрасте.

С того момента актеру стало сложнее работать. В итоге в нужной клинике актер оказался лишь спустя четыре года.

«Я понял, что от этого зависит моя жизнь. К счастью, я оказался в нужном месте в нужное время. Мне удалось начать новую жизнь с того момента», — признался звезда.

Он также отметил, что его самочувствие ухудшилось как раз-таки после съемок в «Игре престолов». С того момента знаменитость стали чаще обсуждать и порой критиковать. Его очень задевали комментарии, авторы которых видели в нем только красавчика из сериала.

«Я не умею работать в режиме многозадачности. Если в моей голове происходит больше одной вещи, я становлюсь подавленным. Я становлюсь невероятно раздражительным, тревожным», — добавил он.

Сейчас, благодаря специалистам и любимой жене, актер чувствует себя гораздо лучше и почти приспособился к жизни с заболеванием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о четырех самых страшных болезнях на Земле.

-2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
87.68
-0.45 96.07
-0.68
Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Последние новости

1:10
Суд в Москве запретил размещать вакансии «только для славян»
0:50
«Не поднимайте бучу»: жена актера Ильина резко ответила на слухи о здоровье мужа
0:45
Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий
0:30
«От проблем не убежать»: раскол произошел в семье Джастина Тимберлейка
0:25
В Екатеринбурге пропали сразу две девочки
0:20
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву

Сейчас читают

"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
Ответит перед законом: какое наказание грозит бросившему сына в сугроб блогеру Косенко
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса