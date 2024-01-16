Генпрокуратура через суд попросила отдать государству акции «Рольфа»

Иск подан в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции.
Фото: Евгений Разумный / ТАСС
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Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства все акции автодилера «Рольф». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Иск в отношении основателя организации Сергея Петрова подан в Московский районный суд. Если иск будет удовлетворен, государство получит все акции компании, принадлежащие «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс».
Кроме того, речь идет о 100% долях в уставных капиталах «Рольф Моторс», «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех». Иск подан в связи с нарушением законодательства о противодействии коррупции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлана Виноградова покинула пост генерального директора автодилера «Рольф» после передачи его акций во временное управление Росимущества. Она перешла на должность первого заместителя.
А возглавляет «Рольф» теперь Алексей Гуляев, известный по работе в «АвтоСпецЦентре» и «Авилоне». При этом в структуре «Рольфа» он работает с 2000-х годов.
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