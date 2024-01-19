«Пионерский кружок»: Машков о том, как зарождалась «Табакерка»

Один из самых успешных учеников Олега Табакова успел застать театр своего наставника в статусе любительского.

Знаменитая «Табакерка» появилась на свет как пионерский кружок, в котором ее основатель Олег Табаков собрал неравнодушных к театру подростков. Об этом народный артист РФ Владимир Машков рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Театр Олега Табакова родился из небольшой студии на улице Стопани (сейчас переулок Огородная Слобода — Прим. ред.), практически пионерского кружка, в котором он собрал 14-15-летних ребят. Причем Олег Палыч задумывал эту студию с учетом театра „Современник“. Он надеялся, что это будет некая студия для молодого активного организма театра», — отметил Машков.

Однако кузницей кадров для «Современника» театральный кружок Табакова так и не стал. Этим планам помешал уход из театра его создателя и художественного руководителя Олега Ефремова. Тем не менее Табаков не бросил свое детище, его первые ученики позднее поступили в ГИТИС, а сам театральный кружок долгое время вел, по выражению Машкова, «полулюбительское подвальное существование».

«Я поступил в 85-м или 84-м году на курсы к Олегу Палычу. Театр уже существовал, но как любительский — у него не было статуса московского театра. И вот в 87-м году Олег Палыч добился этого», — рассказал Машков.

Полное интервью с Владимиром Машковым в рамках проекта «ОтЛичная жизнь» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как создавалась легендарная «Табакерка», куда ее основатель Олег Табаков позвал «молодых, дерзких и нахальных» учеников.