«С интернетом не поспоришь»: Добронравов посетовал на нехватку личного общения

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 98 0

Актер Добронравов посетовал на сокращение личного общения из-за интернета

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Народный артист России рассказал, как сохраняет традиции семейных встреч.

С развитием интернета и мобильной связи люди стали меньше встречаться и общаться. На это посетовал народный артист РФ Федор Добронравов в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко на 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи».

«Конечно, в нашу жизнь внедрился интернет, и с этим сложно спорить, с такими скоростями. Раньше, чтобы что-то узнать у друга, я брал билет на автобус и ехал к нему. Сейчас мне не надо никуда ехать: даже если не дозвонился до друга, я в интернете могу узнать информацию. А раньше мы общались», — отметил звезда «Сватов».

В своей большой семье Добронравов старается сохранять традиции семейных встреч и общения. В Новый год и в дни рождения дети и внуки собираются вместе, и это даже не обсуждается, подчеркнул актер.

«Это трудно, дети — и Витюшка, и Ванюшка (актеры театра и кино Виктор и Иван Добронравовы — Прим. ред.) — много снимаются и в театре играют, но мы все равно стараемся. Если кто-то выпадает, это для нас очень большое огорчение. Он потом звонит, извиняется, обещает в следующий раз обязательно быть. Традиции семейные надо сохранять», — заявил Добронравов.

Полное интервью с Федором Добронравовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем русские сказки, по мнению Федора Добронравова, отличаются от сказок других народов.

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