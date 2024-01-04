«Не надо никого убивать»: Добронравов назвал главную черту русских сказок

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 894 0

Федор Добронравов назвал доброту главной чертой русских сказок

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Народный артист РФ считает, что русские сказки сильно отличаются от сказок других народов.

Доброта — это то, что отличает русские сказки от зарубежного фольклора. Такое мнение высказал народный артист РФ Федор Добронравов в интервью автору и ведущей спецпроекта «Лана — спрошу!» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Наши русские сказки очень сильно отличаются от сказок других народов. У нас больше волшебства, больше добра. В наших сказках просто будь добрым и честным, и у тебя всегда все получится. Не надо никого убивать, просто будь честным и добрым, и все у тебя будет хорошо», — отметил Добронравов.

Команда спецпроекта 5-tv.ru пообщалась с народным артистом РФ на прошедшем в Ярославле 18-м международном кинофестивале «В кругу семьи», где он стал одним из почетных гостей. Звезда сериала «Сваты» рассказал о том, как относится к европейским ценностям и тем вызовам, который Запад бросает российской культуре, как сохранить семью и традиции в современных реалиях, о своем детстве, развитии карьеры в кино, первой профессии и российском кинематографе.

Полное интервью с Федором Добронравовым в рамках проекта «Лана — спрошу!» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Федор Добронравов отозвался об участии легендарных советских и российских актеров Владимира Зельдина и Ольги Аросевой в сериале «Сваты».

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