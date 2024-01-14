«Вышла на международный уровень»: Волочкова задрала ногу перед лицом иностранца

Балерина продолжает будоражить интернет-пользователей своим поведением во время отдыха на Мальдивах.

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова, весело отдыхая уже неделю на ставших родными Мальдивских островах, вновь шокировала публику своим поведением. В социальной сети на новом видео знаменитость решила показать россиянам, как она проводит вечера, а заодно продемонстрировала иностранцам свою растяжку.

На кадрах она сидела в компании отдыхающей англоговорящей пары. При этом Волочкова решила сесть между ними. Держа в руках бокал с горячительным, она рассказала, что находится в компании лучшей семьи, которая накануне ее буквально спасла. По словам балерины, мужчина и женщина помогли ей добраться домой, нашли более короткий путь к ее роскошной вилле. А как только Волочкова оказалась внутри нее, иностранец помог ей снять сланцы. Говоря об этом, знаменитость показала сначала ту самую обувь, а после и вовсе задрала ногу перед лицом мужчины и продемонстрировала растяжку.

В шоке были не только окружающие, но и супруга иностранца, которой, наверняка, не понравилось и то, что Волочкова слишком близко села к ее любимому. Настолько близко, что рука и плечо касались соседа. Но женщина старалась не показывать своим эмоции. Равно также, как и мужчина. Хотя по выражению их лиц все и так ясно. Последний долго терпеть поведение Волочковой не стал и отсел от нее на диван напротив. Балерина ничуть не смутилась и продолжила рассказывать историю о своем «спасении».

Почему Волочкова заплутала и не смогла самостоятельно найти дорогу к временному своему дому, она объяснять не стала. Интернет-пользователи не смогли пройти мимо нового видео с отпуска балерины и решили высказаться. Образовался даже целый форум.

«Бедные соседи, девушка уже и отворачивается и переглядывается с мужем — а во взгляде даже иностранном читается: «И зачем мы помогли?!»

«Британцев испугали, Настя. Они таких ног с роду не видели»;

«Мужик говорит, что она, наверное, не помнит, как все было вчера»;

«Чужому мужику ногами перед лицом махать, слов нет!»

«Анастасия вышла на международный уровень»;

«Зачем так ноги поднимать, чужой же мужчина! Не Джигурда!»

«Падший лебедь. Какая мерзость. Уже не жаль»;

«Можно еще ноги ему на шею закинуть, а лучше сделай повтор, как с Джигурдой», — прокомментировали пользователи сети видео.

Волочкова же не стала ничего отвечать публике. Она убеждена — те, кто ее критикуют — это «кошмарные недолюбленные бабы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Анастасия Волочкова потратила на отдых на Мальдивах.

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