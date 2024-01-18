Знаменитые Усачевские бани загорелись в Москве

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 275 0

К месту ЧП незамедлительно прибыли спасатели. Что сейчас происходит на месте?

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Знаменитые Усачевские бани загорелись в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, все произошло рано утром.

По данным источника в МЧС, на данный момент возгорание локализовано. Сведений о пострадавших не поступало. Предварительно, в момент ЧП на месте был только персонал.

Что именно произошло и по какой причине огонь охватил помещение, пока неясно. Проводятся разбирательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Шахтах.

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