Знаменитые Усачевские бани загорелись в Москве
К месту ЧП незамедлительно прибыли спасатели. Что сейчас происходит на месте?
Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru
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Знаменитые Усачевские бани загорелись в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, все произошло рано утром.
По данным источника в МЧС, на данный момент возгорание локализовано. Сведений о пострадавших не поступало. Предварительно, в момент ЧП на месте был только персонал.
Что именно произошло и по какой причине огонь охватил помещение, пока неясно. Проводятся разбирательства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело возбудили после пожара на заводе в Шахтах.
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