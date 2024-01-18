Мужчинам с какими заболеваниями нельзя посещать баню и сауну — мнение уролога

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 261 0

Уролог Гончиков: мужчинам с простатитом стоит отказаться от сауны и бани

Мужчинам с какими заболеваниями нельзя посещать баню и сауну — мнение уролога

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Пар далеко не всем идет на пользу. При наличии некоторых болезней высокие температуры могут только усугубить их течение.

Мужчинам с некоторыми заболеваниями не стоит посещать сауну. В список вошли такие распространенные недуги, как простатит и эпидидимит. Об этом рассказал изданию Газета.ру врач-андролог и врач-уролог Батор Гончиков.

По словам специалиста, простатит является воспалительным заболеванием предстательной железы. Он вызывает болезненность и дискомфорт, а на фоне высокой температуры в сауне симптомы могут усилиться и спровоцировать ухудшение состояния.

Отказаться от посещения стоит и при эпидидимите — воспалении придатка яичка — трубочки, соединяющей его с семенными протоками. Сильный жар усугубит дискомфорт и повлияет на увеличение мошонки, от чего может появиться режущая боль.

«Еще одно заболевание, при котором стоит ограничить посещение сауны — гидроцеле. Это скопление жидкости в оболочке яичка, вызывающее дискомфорт и увеличение его размера. Повышенная температура в сауне может усилить скопление жидкости», — объяснил эксперт.

При орхите и варикоцеле из-за сауны также возможно появление отека, боли, покраснения кожи мошонки. Наблюдается повышение температуры тела и ухудшение качества спермы.

Кроме того, стоит отказаться от высоких температур при наличии инфекционных заболеваний мочеполовой системы, ведь жар может спровоцировать распространение инфекции.

Уролог в заключение отметила, что при наличии вышеперечисленных заболеваний или других проблем с мочеполовой системой вопрос о возможности посещения сауны и бани нужно обсуждать с лечащим врачом, ведь каждый случай — индивидуальный.

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