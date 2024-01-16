Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 21 0

Боевики сдались в плен в конце августа 2023 года в Брянской области.

Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий

Фото: www.globallookpress.com / Peter Hartenfelser via www.imago

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Четверых диверсантов ВСУ, готовивших теракты в России, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Они арестованы и содержатся в СИЗО «Лефортово“», — говорится в сообщении.

Им предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, отмечается в материале. Боевики сдались в плен в конце августа 2023 года в Брянской области.

Более того, суд продлил срок ареста в отношении диверсантов. Так, один из них будет находиться под стражей вплоть до 21 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области задержали россиянина за попытку совершить по заданию украинских спецслужб диверсию на объекте Министерства обороны России.

Тема:
Спецоперация
16 янв
Авторитет — за нами: в Совфеде высказались по реализации «формулы мира»
15 янв
«Не в интересах Евросоюза»: Швейцария заявлением о России послала сигнал Украине
15 янв
«Попросил организовать»: Зеленский обратился к Швейцарии с новой просьбой
15 янв
Снова опозорились? Почему Украине не удалось продавить свою повестку на ВЭФ в Давосе
15 янв
«Теплый прием»: как ВС РФ уничтожают западные танки ВСУ с двух выстрелов
15 янв
«Они сильно боятся»: Залужный срочно уехал под Харьков из-за катастрофы на фронте
15 янв
Дух захватывает: эпическая дуэль российского бойца и дрона ВСУ попала на видео
15 янв
На Украине признали, что все высокоточное оружие ВСУ произведено на Западе
15 янв
«Решится судьба страны»: в Британии рассказали, что будет с Украиной в 2024 году
15 янв
Путин и премьер Индии Моди обсудили ситуацию вокруг Украины
-2° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
87.68
-0.45 96.07
-0.68
Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Последние новости

1:10
Суд в Москве запретил размещать вакансии «только для славян»
0:50
«Не поднимайте бучу»: жена актера Ильина резко ответила на слухи о здоровье мужа
0:45
Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий
0:30
«От проблем не убежать»: раскол произошел в семье Джастина Тимберлейка
0:25
В Екатеринбурге пропали сразу две девочки
0:20
Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн прибыл в Москву

Сейчас читают

"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
Ответит перед законом: какое наказание грозит бросившему сына в сугроб блогеру Косенко
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса