Сдавшихся членов украинской ДРГ привезли в Москву для следственных действий

Боевики сдались в плен в конце августа 2023 года в Брянской области.
Фото: www.globallookpress.com / Peter Hartenfelser via www.imago
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Четверых диверсантов ВСУ, готовивших теракты в России, доставили в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Они арестованы и содержатся в СИЗО «Лефортово“», — говорится в сообщении.
Им предъявлены обвинения по нескольким статьям УК, отмечается в материале. Боевики сдались в плен в конце августа 2023 года в Брянской области.
Более того, суд продлил срок ареста в отношении диверсантов. Так, один из них будет находиться под стражей вплоть до 21 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области задержали россиянина за попытку совершить по заданию украинских спецслужб диверсию на объекте Министерства обороны России.
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