«Задачи ясные»: Лавров рассказал, от чего России нужно избавиться в 2024 году

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Евгения Романова
Евгения Романова 123 0

Лавров: Россия должна в 2024-м избавиться от зависимости от Запада в экономике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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США и их союзникам нельзя доверять в этой сфере, уверены в МИД.

России в 2024 году предстоит избавиться от какой-либо зависимости от западных стран в сфере экономики. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023-м.

«Задачи стоят ясные — избавиться от какой-либо необходимости зависеть от тех производственно-сбытовых, финансовых, банковских, логистических цепочек, которые так или иначе контролируются или находятся под большим влиянием наших западных коллег», — сказал он.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова исключила возможность восстановления доверия Западу в экономической сфере. США и их союзники уже на протяжении многих лет ведут торговую войну с Россией.

При этом РФ удалось стать первой экономикой Европы, несмотря на санкции. Президент Владимир Путин, комментируя это, заявил об укреплении России по всем направлении. Однако, отметил он, еще есть куда расти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в последнее время Запад активизировался в вопросе конфискации замороженных активов России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал ответ России на эти действия.

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