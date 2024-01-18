«Очередная инсценировка»: Лавров о возможных президентских выборах на Украине

Чего хочет добиться Запад, заставляя Зеленского провести голосование?

Москва не особо озабочена темой вероятного проведения выборов президента Украины. Пока лидер Незалежной Владимир Зеленский пытается не допустить их, Запад, наоборот, направляет их в русло своих интересов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

«Честно говоря, не сильно озабочены теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины. Вопрос выборов всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести», — сказал министр.

По словам Лаврова, вероятно, Запад надеется, что избирательная кампания и голосование введут в русло своих интересов отбившегося от рук Зеленского. Последнее демонстрирует заявление главы киевского режима об отказе проводить выборы из-за конфликта.

«Это напоминает очередную такую инсценировку и отражает исключительно желание этого человека (Зеленского. — Прим. ред.) и его сподручных… максимально держаться за власть», — заявил Лавров.

Российской разведке ранее удалось узнать имена возможных преемников Зеленского. Среди них: Залужный, Кличко, а также глава ГУР Украины Кирилл Буданов и глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Выборы президента Украины были запланированы на март 2024 года, однако действующий лидер страны заявил, что время для них еще не пришло. Тем не менее, высокопоставленные западные чиновники все чаще говорят о необходимости замены Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр обороны Британии Грант Шэппс назвал решающим 2024 год для Украины.