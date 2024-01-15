«Решится судьба страны»: в Британии рассказали, что будет с Украиной в 2024 году

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 72 0

Министр обороны Британии Шэппс назвал решающим 2024 год для Украины

«Решится судьба страны»: в Британии рассказали, что будет с Украиной в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Тема:
Спецоперация

Что же наступивший год несет для всего мира?

Для Украины 2024 года станет решающим в судьбе. Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс в прямом эфире на странице ведомства в соцсети X.

«Для Украины это будет год, когда решится судьба страны», — заявил министр.

По словам Шэппс, для мира это будет великий год демократии, поскольку почти половина населения земного шара будет участвовать в выборах.

Между тем Великобритания намерена продолжать помогать Украине. По информации главы Минобороны Соединенного королевства, страна с 2015 года обучила в общей сложности более 60 тысяч украинских военнослужащих. А военный бюджет в 2024 году впервые в истории превысит 50 миллиардов стерлингов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска поразили базу горючего для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации.

Тема:
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